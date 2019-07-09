В Ярославле заключили под стражу мужчину, который убил жену топором

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-09T16:30:14+03:00

Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле прокуратура Заволжского района поддержала ходатайство о заключении под стражу 65-летнего мужчины, который убил свою 74-летнюю жену. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Тогда преступник нанес жене тяжкие телесные повреждения.

- Злоумышленник в ходе допроса дал признательные показания, и пояснил, что сожительствовал с потерпевшей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В настоящее время ведется предварительное расследование.

Напомним, что в начале июля 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что ярославцы обнаружили труп женщины, с явными признаками насильственной смерти. Позже оказалось, что муж нанес ей несколько ударов топором по лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU