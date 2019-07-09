2019-07-09T16:10:02+03:00
Общество

В Рыбинске пройдет этап полумарафонской серии «Бегом по Золотому кольцу»

Дистанция называется «Великий хлебный путь»
Полина ЗАЙЦЕВА
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Забег пройдет 3 августа, в рамках празднования Дня города в Рыбинске.Забег пройдет 3 августа, в рамках празднования Дня города в Рыбинске.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске пройдет этап «Великий хлебный путь», который является звеном полумарафонской серии «Бегом по Золотому кольцу». На официальном сайте проекта проходит регистрация участников. Стоит отметить, что забеги на три, десять и 21 километр, а также дистанции по 300 и 600 метров вместе с эстафетой пройдут 3 августа, в рамках празднования Дня города в Рыбинске.

- Закрыты квоты на детскую дистанцию 300 метров. Свободные места на три, десять и 21 километр пока еще есть. Основной наплыв желающих ожидается в последние дни перед завершением регистрации. Регистрацию можно получить на месте, непосредственно в день стартов, - рассказали в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике Рыбинска

В администрации города уточнили, что в этом году трасса будет пролегать по особенному маршруту. Большая часть пути спортсменов будет располагаться на Волжской набережной от моста через Волгу до СК «Полет». .

ИСТОЧНИК KP.RU

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