2019-07-09T15:55:33+03:00
Происшествия

Считает, что невиновен: ярославец, который торговал проститутками, написал заявление на сотрудников полиции

Теперь разбираться, кто прав, а кто виноват, будут следователи
Екатерина РЯБЦЕВА
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После того, как подозреваемого отпустили из-под ареста, он сказал, что его оклеветали и задержали незаконноПосле того, как подозреваемого отпустили из-под ареста, он сказал, что его оклеветали и задержали незаконноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославле полиция задержала 24-летнего сутенера. По версии следствия, парень размещал объявления в интернете, вступал в переговоры с покупателями и привозил девушек на вызов. Встречи проходили то в саунах, то в личной квартире подозреваемого. Стоимость «интердевочки» доходила до четырех тысяч рублей.

Всех их оштрафовали за занятие проституцией, а на предприимчивого парня возбудили уголовное дело. После того, как его отпустили из-под ареста, он сказал, что его оклеветали и задержали незаконно.

– Обращение гражданина о неправомерных действиях сотрудников полиции зарегистрировано в установленном порядке и направлено в СУ СК России по Ярославской области для принятия процессуального решения, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь следователи будут решать, действительно ли ярославец виноват без вины или все-таки водятся за ним грехи?

ИСТОЧНИК KP.RU

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