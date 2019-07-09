Считает, что невиновен: ярославец, который торговал проститутками, написал заявление на сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-09T15:55:33+03:00

После того, как подозреваемого отпустили из-под ареста, он сказал, что его оклеветали и задержали незаконно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь разбираться, кто прав, а кто виноват, будут следователи

Изменить размер текста: A A

В Ярославле полиция задержала 24-летнего сутенера. По версии следствия, парень размещал объявления в интернете, вступал в переговоры с покупателями и привозил девушек на вызов. Встречи проходили то в саунах, то в личной квартире подозреваемого. Стоимость «интердевочки» доходила до четырех тысяч рублей.

Всех их оштрафовали за занятие проституцией, а на предприимчивого парня возбудили уголовное дело. После того, как его отпустили из-под ареста, он сказал, что его оклеветали и задержали незаконно.

– Обращение гражданина о неправомерных действиях сотрудников полиции зарегистрировано в установленном порядке и направлено в СУ СК России по Ярославской области для принятия процессуального решения, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь следователи будут решать, действительно ли ярославец виноват без вины или все-таки водятся за ним грехи?

ИСТОЧНИК KP.RU