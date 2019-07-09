В Ярославской области выявлен магазин, где мясо хранилось с нарушениями
В июле 2019 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку магазина, который находится в рабочем поселке Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области. Эксперты проверили деятельность предпринимателя на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства.
- В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял хранение и реализацию полуфабрикатов из замороженного мяса птицы без ветеринарных сопроводительных документов, прокомментировали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области.
По результатам проверки в отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина должен устранить все выявленные нарекания.
ИСТОЧНИК KP.RU