2019-07-09T14:40:28+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали дилера, который хотел сбыть больше полкило героина

В операции по поимке участвовала служебно-розыскная собака
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступник приехал из столицы для того, чтобы подзаработать путем распространения наркотика. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.Преступник приехал из столицы для того, чтобы подзаработать путем распространения наркотика. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
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В Ярославле в районе железнодорожной станции «Дунайка» сотрудники транспортной полиции задержали 26-летнего москвича, которых хотел распространять на территории города героин. В ходе досмотра у мужчины обнаружили 33 свертка с веществом бежевого цвета. Одновременно с этим, в квартире подозреваемого был проведен срочный обыск, участие в котором принимала служебная овчарка по кличке Джед.

- Учуяв запах смертельного зелья, собака сигнализировала о своей находке кинологу-наставнику, присев рядом с платяным шкафом. Открыв его, оперативники обнаружили более 250 свёртков с порошкообразным веществом, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. - В результате экспертно-криминалистического исследования всех свертков установлено, что в них находится героин, общим весом более 600 грамм.

Согласно российскому законодательству данный вес считается крупным размером. Сотрудники полиции выяснили, что преступник приехал из столицы для того, чтобы подзаработать путем распространения наркотика. Сейчас мужчина находится под стражей, на него заведено уголовное дело. Максимальное наказание за аналогичные преступления предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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