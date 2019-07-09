В Ярославской области выросло число безработных граждан, которых трудоустроили

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-09T14:06:15+03:00

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В Ярославской области прослеживается положительная динамика по трудоустройству безработных. В Правительстве региона сообщают, что с начала 2019 года 9933 человека нашли работу, что немного выше показателей за аналогичный период прошлого года.

- По сравнению с прошлым годом снизился коэффициент напряженности, отражающий количество безработных граждан на одну вакансию, сообщила директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина.

В администрации региона также отметили, что за первое полугодие 2019 года 670 безработных были направлены на профессиональное обучение. По данным на 1 июля на учете в службе занятости состоят 8197 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU