2019-07-09T14:01:16+03:00
Экономика

В Ярославле стартует социальная кампания «Переведи бабушку в интернет»

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Tele2 запускает в Ярославле масштабную социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет»Tele2 запускает в Ярославле масштабную социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет»
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Мобильный интернет сближает активных пользователей интернета и отдаляет от них старшее поколение, которое не поспевает за развитием цифровых технологий. Внуки могут стать проводниками пожилых людей в мир интернета. В их силах сделать жизни близких намного проще, научив пользоваться популярными сервисами и приложениями. С этой целью Tele2 запускает в Ярославле масштабную социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет», направленную на обучение пожилых людей обильному интернету и освоение его возможностей, сообщает пресс-служба компании.

Оператор снял социальный видеоролик, который рассказал о неумении старших людей применять современные технологии. Он показывает реальных героев – внуков и бабушек: если первые привыкли решать все повседневные задачи онлайн, то вторые вынуждены просить о помощи даже при оплате квитанции. «Интернет для меня по незнанию закрыт», – смущенно признается пожилой герой ролика. Становится, очевидно: то, чем пользуются молодые люди, может существенно облегчить жизнь их пожилым родственникам. При этом старшее поколение готово осваивать мобильный интернет. Один из героев ролика заключает: «Учиться никогда не поздно».

Понимая, что старшему поколению непросто разобраться в тонкостях современных технологий, Tele2 подготовила «Путеводитель по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Путеводитель также содержит разделы «Общение» и «Развлечения». Из них пользователи узнают об общении в соцсетях и смогут смотреть свои любимые телепрограммы и сериалы в удобное время. Благодаря разделу «Повседневные задачи» старшее поколение познакомится с полезными приложениями. Онлайн-версия путеводителя доступна по ссылке, а печатное руководство будет распространяться в салонах связи оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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