В Ярославле мужчина запер пьяного угонщика в собственной машине

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-09T14:00:56+03:00

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В Ярославле 33-летний мужчина, который пытался угнать автомобиль в Дзержинском районе города, предстанет перед судом. Установлено, что в середине июня 2019 года пьяный преступник решил покататься на припаркованном во дворе автомобиле ВАЗ.

- Он вскрыл дверь автомобиля, затем открыл капот и путем смыкания клейм пытался завести транспортное средство. В это время у хозяина автомобиля сработала сигнализация, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Спустившись на улицу, владелец автомобиля увидел нетрезвого обвиняемого в салоне своей машины, заблокировал его там и вызвал сотрудников полиции.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Максимальное наказание за подобное преступление предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU