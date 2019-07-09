Дети из Ярославской области завоевали на Всемирных играх победителей 10 медалей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-09T12:49:03+03:00

В этом году Ярославский регион представляли шесть ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Фото: Правительство Ярославской области

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Дети, которые представляли Ярославскую область на Всемирных играх победителей, завоевали десять медалей. Среди полученных ярославцами наград есть три золотые, шесть серебряных и одна бронзовая. Напомним, что данное мероприятие – это самое крупное в мире соревнование для детей, которые перенесли онкологические заболевания.

- Всемирные детские игры победителей - это не просто соревнования, но и возможность найти новых друзей, поучаствовать в интересных мастер-классах, - подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – Правительство региона поддерживает эти состязания, и мы рады, что из года в год наши ребята привозят такое количество наград.

В этом году Ярославский регион представляли шесть ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Участниками команды стали жители Ярославля, Рыбинска и Любимского района. Всего на Всемирных играх за победу боролись 600 ребят из 15 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU