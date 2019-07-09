Дети из Ярославской области завоевали на Всемирных играх победителей 10 медалей
Дети, которые представляли Ярославскую область на Всемирных играх победителей, завоевали десять медалей. Среди полученных ярославцами наград есть три золотые, шесть серебряных и одна бронзовая. Напомним, что данное мероприятие – это самое крупное в мире соревнование для детей, которые перенесли онкологические заболевания.
- Всемирные детские игры победителей - это не просто соревнования, но и возможность найти новых друзей, поучаствовать в интересных мастер-классах, - подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – Правительство региона поддерживает эти состязания, и мы рады, что из года в год наши ребята привозят такое количество наград.
В этом году Ярославский регион представляли шесть ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Участниками команды стали жители Ярославля, Рыбинска и Любимского района. Всего на Всемирных играх за победу боролись 600 ребят из 15 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU