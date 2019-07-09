Ярославль окажется во власти проливных дождей и гроз: когда ждать непогоду
Синоптики все же обещают небольшое потепление
Ливни с грозами будут поливать город ежедневно с 10 по 21 июля.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Со следующей недели в Ярославль должно вернуться тепло. Согласно прогнозу, столбик термометра вновь окажется на значении выше 20 градусов во вторник 16 июля. Теплая погода должна сохраниться в городе до конца месяца.
Однако вот осадки никуда не денутся. Дело в том, что вся территория центральной России находится во власти циклона. Ливни с грозами будут поливать город ежедневно с 10 по 21 июля. Рекомендуем не забывать зонт, собираясь на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU