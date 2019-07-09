Ярославль окажется во власти проливных дождей и гроз: когда ждать непогоду

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-09T12:22:19+03:00

Ливни с грозами будут поливать город ежедневно с 10 по 21 июля. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Со следующей недели в Ярославль должно вернуться тепло. Согласно прогнозу, столбик термометра вновь окажется на значении выше 20 градусов во вторник 16 июля. Теплая погода должна сохраниться в городе до конца месяца.

Однако вот осадки никуда не денутся. Дело в том, что вся территория центральной России находится во власти циклона. Ливни с грозами будут поливать город ежедневно с 10 по 21 июля. Рекомендуем не забывать зонт, собираясь на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU