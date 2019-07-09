В Ярославле убрали провал грунта на Волжской набережной

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-09T12:06:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 апреля, ликвидировали провал на Волжской набережной. Администрация Ярославля откликнулась на претензии местных жителей района спустя два с половиной месяца. О том, что провал устранил Центр гражданской защиты, сообщил глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин на своей странице в социальной сети. На Волжской набережной, в районе ЦНТИ, провалился грунт совместно с асфальтом и бордюрами. Все это произошло на верхнем ярусе набережной еще в апреле этого года. Аварийную ситуацию обнаружили активисты «Молодежки ОНФ» и распространили информацию в различных группах в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU