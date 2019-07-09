На курорте «Ярославское взморье» состоится «Всероссийский день Рыбака»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-09T11:28:17+03:00

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В Ярославской области на курорте «Ярославское взморье» 14 июля пройдет «Всероссийский день Рыбака». В программе мероприятия присутствуют шоу-программа на воде, фестиваль ухи, гастрономические конкурсы, а так же ярмарочные ряды.

- В прошлом году в рамках праздника состоялось открытие Рыбной биржи - нового объекта Ярославского взморья, призванного обеспечить плотное взаимодействие рыбаков и покупателей, - поделились в региональном Центре развития туризма. - Такой механизм зарекомендовал себя в Европе, и сейчас внедряется в Ярославской области.

Данный проект эффективен для рестораторов и рыбопереработчиков, которым предоставляется возможность покупать охлажденную рыбу прямо на берегу Рыбинского водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU