На курорте «Ярославское взморье» состоится «Всероссийский день Рыбака»
В Ярославской области на курорте «Ярославское взморье» 14 июля пройдет «Всероссийский день Рыбака». В программе мероприятия присутствуют шоу-программа на воде, фестиваль ухи, гастрономические конкурсы, а так же ярмарочные ряды.
- В прошлом году в рамках праздника состоялось открытие Рыбной биржи - нового объекта Ярославского взморья, призванного обеспечить плотное взаимодействие рыбаков и покупателей, - поделились в региональном Центре развития туризма. - Такой механизм зарекомендовал себя в Европе, и сейчас внедряется в Ярославской области.
Данный проект эффективен для рестораторов и рыбопереработчиков, которым предоставляется возможность покупать охлажденную рыбу прямо на берегу Рыбинского водохранилища.
ИСТОЧНИК KP.RU