2019-07-09T11:28:17+03:00
Общество

На курорте «Ярославское взморье» состоится «Всероссийский день Рыбака»

Мероприятие запланировано на 14 июля
Полина ЗАЙЦЕВА
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В программе мероприятия присутствует фестиваль ухи.В программе мероприятия присутствует фестиваль ухи.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области на курорте «Ярославское взморье» 14 июля пройдет «Всероссийский день Рыбака». В программе мероприятия присутствуют шоу-программа на воде, фестиваль ухи, гастрономические конкурсы, а так же ярмарочные ряды.

- В прошлом году в рамках праздника состоялось открытие Рыбной биржи - нового объекта Ярославского взморья, призванного обеспечить плотное взаимодействие рыбаков и покупателей, - поделились в региональном Центре развития туризма. - Такой механизм зарекомендовал себя в Европе, и сейчас внедряется в Ярославской области.

Данный проект эффективен для рестораторов и рыбопереработчиков, которым предоставляется возможность покупать охлажденную рыбу прямо на берегу Рыбинского водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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