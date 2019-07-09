Ярославцы возмущены черными водами реки Нора

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-09T11:23:08+03:00

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В социальных сетях появились фотографии речной воды темно-коричневого цвета. Это река Нора, которая протекает в Дзержинском районе. Ярославец Евгений Манголин запечатлел ее 8 июля, в полдень. Он уверен, что такой ужасный цвет – следствие попадания фильтрата со «Скоково» и иронично подмечает, что полигон работает на ура.

– Все это в Волгу, а через 400 метров пляж, – возмущен пользователь Фейсбука.

В комментариях к посту собрались неравнодушные горожане.

– Это ужас! Зато громко кричат об очистке Волги! – восклицает Елена Валяева.

ИСТОЧНИК KP.RU