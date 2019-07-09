В Ярославской области пара чуть не лишилась отпуска из-за долга по коммуналке
В Мышкине Ярославской области двое влюбленных чуть было не лишились отпуска из-за долга по коммунальным платежам и налогам. Сообщается, что сумма задолженности парочки составила более 67 тысяч рублей. Молодые люди хотели отдохнуть заграницей, но судебные приставы наложили запрет на выезд за пределы России.
- Данные ограничения на выезд принесли свои результаты, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Муж с женой позвонили в Мышкинский отдел судебных приставов с целью урегулировать ситуацию.
Пара оплатила задолженность в полном объеме. В данный момент все ограничительные меры сняты и молодые люди могут спокойно отдыхать.
ИСТОЧНИК KP.RU