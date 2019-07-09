2019-07-09T11:03:25+03:00
Общество

В Ярославской области пара чуть не лишилась отпуска из-за долга по коммуналке

Сумма задолженности влюбленных составила более 67 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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В данный момент все ограничительные меры сняты и молодые люди могут спокойно отдыхать. Фото: УФССП по Ярославской области.В данный момент все ограничительные меры сняты и молодые люди могут спокойно отдыхать. Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Мышкине Ярославской области двое влюбленных чуть было не лишились отпуска из-за долга по коммунальным платежам и налогам. Сообщается, что сумма задолженности парочки составила более 67 тысяч рублей. Молодые люди хотели отдохнуть заграницей, но судебные приставы наложили запрет на выезд за пределы России.

- Данные ограничения на выезд принесли свои результаты, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Муж с женой позвонили в Мышкинский отдел судебных приставов с целью урегулировать ситуацию.

Пара оплатила задолженность в полном объеме. В данный момент все ограничительные меры сняты и молодые люди могут спокойно отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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