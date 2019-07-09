2019-07-09T10:41:05+03:00
Происшествия

Ехал в пустом автобусе: в Ярославской области мужчина угрожал убийством кондуктору

Женщина обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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43-летний житель Рыбинска ехал в автобусе. Когда все пассажиры вышли, он стал приставать к женщине-кондуктору, угрожал ножом и угрожал убийством. Напуганная сотрудница обратилась в полицию и рассказал, как все было. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что был пьян.

– За это преступление предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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