Ярославцу присудили 200 часов работ за вождение машины под каннабиоидами

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-09T09:51:18+03:00

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В апреле 2019 года 30-летний ярославец ехал на “Ниве” по улице Кирова. Там его остановили сотрудники ГИБДД и попросили пройти медицинское освидетельствование. Оно показало, что мужчина употреблял амфитамин и каннабиноиды.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, однако выводы он никакие не сделал. Теперь дело дошло до уголовки.

Водитель полностью признал свою вину, но сказал, что в таком состоянии не представляет опасности для общества, хорошо ориентируется в пространстве и водит машину.

– Кировский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU