2019-07-09T09:30:12+03:00
Происшествия

В Заволжском районе Ярославля полицейские задержали торговца марихуаной

При себе у мужчины было 16 граммов марихуаны и больше четырех граммов смолы каннабиса
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сотрудниками полиции установлено, что данные наркотики предназначались для распространения.Сотрудниками полиции установлено, что данные наркотики предназначались для распространения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Заволжском районе Ярославля сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ. У 29-летнего задержанного при себе были восемь свертков с веществом бурого цвета.

- По результатам исследования установлено, что в свертках находились наркотические средства: смола каннабиса массой почти четыре с половиной грамма, а также марихуана, общей массой более 16 граммов, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сотрудниками полиции установлено, что данные наркотики предназначались для распространения. По факту преступления заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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