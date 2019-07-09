В Рыбинске троллейбус провалился в яму, вырытую для установки бордюра

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-09T08:55:20+03:00

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В Рыбинске на Соборной площади 8 июля произошло необычное ДТП с участием общественного транспорта. По каким-то причинам водитель троллейбуса не заметил ремонтные ограждения возле остановки и наехал на них, угодив прямо в яму, вырытую для установки бордюра.

Общественный транспорт сильно наклонился вбок, однако серьезных последствий аварии удалось избежать. Информации о пострадавших в ДТП нет. Местные жители утверждают, что как раз перед аварией ремонтники снимали асфальт вокруг канализационного люка.

ИСТОЧНИК KP.RU