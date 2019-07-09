Ярославские продукты занимают 40% из общего объема соцпитания региона

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-09T08:27:44+03:00

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В Ярославле состоялось заседание рабочей группы по вопросу продвижения региональных товаропроизводителей. В ходе совещания эксперты отметили, что большинство направлений пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом году в регионе уверенно росли.

- Важной задачей остается помощь производителям в вопросе реализации продукции, – отметила и.о. директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. - Одно из направлений, по которым мы работаем, - поставки в систему социального питания области продукции местных товаропроизводителей. Так, за 2018 год их доля в общем объеме регионального соцпитания составила более 40%.

На заседании также присутствовали и представители системы социального питания. Им были предложены новые бренды и виды товаров местного производства. В правительстве отметили, что среди них был и молочная, и мясная, и кондитерская, и хлебобулочная продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU