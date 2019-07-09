Ярославские продукты занимают 40% из общего объема соцпитания региона
В Ярославле состоялось заседание рабочей группы по вопросу продвижения региональных товаропроизводителей. В ходе совещания эксперты отметили, что большинство направлений пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом году в регионе уверенно росли.
- Важной задачей остается помощь производителям в вопросе реализации продукции, – отметила и.о. директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. - Одно из направлений, по которым мы работаем, - поставки в систему социального питания области продукции местных товаропроизводителей. Так, за 2018 год их доля в общем объеме регионального соцпитания составила более 40%.
На заседании также присутствовали и представители системы социального питания. Им были предложены новые бренды и виды товаров местного производства. В правительстве отметили, что среди них был и молочная, и мясная, и кондитерская, и хлебобулочная продукция.
ИСТОЧНИК KP.RU