2019-07-08T21:27:39+03:00
Общество

В мэрии Ярославля решили за неделю огородить все городские долгострои

Всего на территории Ярославля выявили 21 опасную площадку
Полина ЗАЙЦЕВА
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Отсутствие ограждения такой территории представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также несёт потенциальные риски порчи имущества со стороны посторонних лиц.Отсутствие ограждения такой территории представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также несёт потенциальные риски порчи имущества со стороны посторонних лиц.Фото: Мэрия Ярославля
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В мэрии Ярославля прошло рабочее совещание по вопросу установки ограждений вокруг долгостроев. В целом на территории города выявили 21 опасную площадку.

- Среди таких объектов есть недостроенные гаражи, заброшенные здания, здания на стадии строительства. Отсутствие ограждения такой территории представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также несёт потенциальные риски порчи имущества со стороны посторонних лиц, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Основная цель - ограничение доступа на данные площадки, а также принятие мер по охране объектов.

В Брагино нужно установить ограждения вокруг двух объектов, в Заволжском, Красноперекопском и Фрунзенском районах насчитывается по три опасные площадки, а в центре города – одна. В мэрии также уточнили, что ограждения должны быть возведены до конца следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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