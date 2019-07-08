2019-07-08T20:13:07+03:00
Происшествия

Под Ярославлем на трассе «Холмогоры» ДТП стало причиной километровой пробки

В полиции уточняют информацию о пострадавших
Полина ЗАЙЦЕВА
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По предварительной информации, в столкновении участвовали машины «Лексус» и «Киа». Фото:Александр Львов.По предварительной информации, в столкновении участвовали машины «Лексус» и «Киа». Фото:Александр Львов.
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Под Ярославлем 8 июля на 238 километре трассы «Холмогоры» в 17:20 произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, в столкновении участвовали машины «Лексус» и «Киа». В результате ДТП один из автомобилей перевернулся и оказался на боку.

- Информация о пострадавших в ДТП уточняется, - прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Тем временем очевидцы аварии стали писать в социальных сетях о огромной пробке, которая образовалась после столкновения. Согласно информации сервиса «Яндекс пробки» на данный момент длина затора составляет больше километра.

Ярославль авария и огромная пробка на М8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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