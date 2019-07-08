2019-07-08T18:34:16+03:00
Общество

В Ярославле идет строительство самого большого спорткомплекса в регионе

Открытие ФОКа в Дзержинском районе запланировано на 2020 год
Полина ЗАЙЦЕВА
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Площадь ФОКа составит девять тысяч квадратных метров.Площадь ФОКа составит девять тысяч квадратных метров.Фото: Мэрия Ярославля
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В Дзержинском районе Ярославля продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый ФОК должен стать самым большим в регионе. На данный момент уже закончены работы по устройству фундамента и цоколя, а также созданию лестниц и плит пола.

- В течение ближайших двух лет в регионе появится пять физкультурно-оздоровительных комплексов: в Угличе, Переславле-Залесском, Семибратове, а также два в Ярославле, — рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Правительства Ярославской области Сергей Панчишный.

Спорткомплекс будет включать в себя ледовую арену, два бассейна, тренажерный и спортивный залы, а также помещения для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и хореографией. Площадь ФОКа составит девять тысяч квадратных метров, его открытие запланировано на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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