В Ярославской области зарегистрировано пять с половиной тысяч случаев укуса клещей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-08T17:42:34+03:00

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В Ярославской области зарегистрировано уже пять с половиной тысяч случаев присасывания клещей. По данным Управления Роспотребнадзора по Ярославской области этот показатель находится на уровне среднемноголетних значений.

- По данным мониторинга 35% клещей, доставленных населением в лаборатории, заражены боррелиями, - уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ярославской области. - Напоминаем, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.

Стоит добавить, что заражение вирусами, которые переносят клещи, возможно не только через укус. В период массового нападения клещей в молоке коз, коров и овец может находиться вирусный энцефалит. В таком случае заразным может быть не только молоко, но и продукты, приготовленные из него.

ИСТОЧНИК KP.RU