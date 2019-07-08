Ярославские специалисты назвали самые популярные пляжи города опасными
В мэрии города запретили купаться на Центральном, Тверицком и Норском пляжах
По результатам лабораторных исследований было установлено, что качество воды на городских пляжах не соответствует санитарным требованиям.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники Роспотребнадзора провели очередную проверку качества воды, взятой на популярных пляжах города. В их числе оказались Центральный, Тверицкий и Норский пляжи. По результатам лабораторных исследований было установлено, что качество воды на городских пляжах и в Которосли и в Волге не соответствует санитарным требованиям.
На сайте мэрии города появилась информация о том, что купание на Центральном, Заволжском и Дзержинском пляжах строго запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU