На молокозаводе в Ярославской области выявлен ряд серьезных нарушений

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-08T16:17:50+03:00

Полы молокоприемного пункта имеют трещины и выбоины, местами отсутствует плиточное покрытие, что препятствует проведению качественной дезинфекции помещения. Фото: Россельхознадзор по Ярославской области

Большинство из них связаны с санитарной безопасностью производства

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В Борисоглебском районе Ярославской области сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку молокоприемного пункта. В ходе рейда специалисты выявили ряд серьезных нарушений, связанных с санитарной безопасностью производства.

- Полы молокоприемного пункта имеют трещины и выбоины, местами отсутствует плиточное покрытие, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции помещения, - уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области. - Потолок помещения требует косметического ремонта.

Кроме того, были выявлены нарушения в оформлении накладных, в которых не указывались дата и время при отгрузке и приеме молока, а также его температура. В документах отсутствовали и адреса погрузки и приема продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU