На молокозаводе в Ярославской области выявлен ряд серьезных нарушений
В Борисоглебском районе Ярославской области сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку молокоприемного пункта. В ходе рейда специалисты выявили ряд серьезных нарушений, связанных с санитарной безопасностью производства.
- Полы молокоприемного пункта имеют трещины и выбоины, местами отсутствует плиточное покрытие, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции помещения, - уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области. - Потолок помещения требует косметического ремонта.
Кроме того, были выявлены нарушения в оформлении накладных, в которых не указывались дата и время при отгрузке и приеме молока, а также его температура. В документах отсутствовали и адреса погрузки и приема продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU