2019-07-08T15:42:47+03:00
Происшествия

Ярославец нападал на почтальонов с пневматикой и электрошокером и отбирал деньги

До того, как его поймали, он успел совершить три преступления
Екатерина РЯБЦЕВА
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Женщина начала сопротивляться и получила 10 ударов электрошокером по головеЖенщина начала сопротивляться и получила 10 ударов электрошокером по головеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В начале октября 2018 года 35-летний житель Фрунзенского района зашел в отделение почты в Брагино. Он достал пневматический пистолет и стал угрожать сотрудникам, заставив их лечь на пол. Одного из работников мужчина принудил положить деньги в полиэтиленовый пакет, забрал наличные и ушел.

Спустя пару месяцев, в середине декабря, он напал на женщину-почтальона, которая в Дзержинском районе разносила пенсии и пособия. Она начала сопротивляться и получила 10 ударов электрошокером по голове. После этого насильник вырвал пакет с деньгами и убежал.

В этом году ярославец снова напал на почтальона. Часть украденных средств он потратил на погашение долгов. Остальные полиция обнаружила у подозреваемого дома во время обыска.

Было возбуждено уголовное дело по факту трех разбойных нападений. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Суд может отправить грабителя за решетку на срок до 15 лет.

Мужчина ранее судим не был, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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