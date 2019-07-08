В Рыбинске вновь изменен подрядчик, обслуживающий сети уличного освещения

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-08T14:58:50+03:00

Прежний подрядчик не справился со своей функцией и не устранил своевременно несколько серьезных аварий. Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске вновь сменилась компания, обслуживающая сети уличного освещения. С 5 июля эту задачу будет выполнять «Рыбинская городская электросеть». Дело в том, что прежний подрядчик, договор с которым был заключен около месяца назад, не справился со своей функцией и не устранил своевременно несколько серьезных аварий.

- Причины для смены подрядчика объективны. Организация не сумела устранить ряд серьезных аварий. В итоге в течение полутора недель без освещения находятся центральные улицы города и Переборы, всего около 10 улиц, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Новый подрядчик уже приступил к решению сложившейся ситуации. На данный момент специалисты восстановили освещение на большинстве улиц города. Работы все еще продолжаются на улицах Моторостроителей и Черкасова.

ИСТОЧНИК KP.RU