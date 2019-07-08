2019-07-08T14:23:25+03:00
Общество

Кто придет на смену Марчелли: 19 августа ярославцы узнают имя нового художественного руководителя Волковского театра

Его представит Мединский и губернатор Ярославской области
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мединский еще не озвучил фамилию нового художественного руководителяМединский еще не озвучил фамилию нового художественного руководителяФото: Елена ВАХРУШЕВА
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19 августа министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит Волковскому театру нового художественного руководителя. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший худрук Евгений Марчелии уволился из Первого русского по собственному желанию из-за затяжного конфликта с директором Алексеем Туркаловым. Сам же Туркалов был отстранен от должности минкультом. Такие решения были приняты в эту пятницу, 5 июля.

Мединский еще не озвучил фамилию нового художественного руководителя, но отметил, что его фигура согласована, и внезапная кадровая перестановка придаст новый импульс развитию Волковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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