В Рыбинске у труппы театра кукол появился автобус для гастролей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-08T14:21:15+03:00

Кроме того, транспорт позволит актерам выезжать на фестивали и конкурсы

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске у труппы городского театра кукол появился автобус. Транспорт позволит актерам осуществлять гастрольную деятельность, а также посещать различные творческие фестивали и конкурсы. Микроавтобус театр смог приобрести за счет участия в федеральном проекте «Культура малой родины».

- Третий год мы участвуем в проекте поддержки театров малых городов России. В этом году Министерство культуры разрешило приобретать театрам транспортные средства, и мы купили микроавтобус, о котором давно мечтали. В прошлые годы в рамках проекта в театр поступило новое звуковое и световое оборудование, были поставлены новые спектакли, такие как «Федор Ушаков» и «Черная курица» с приглашением режиссеров - постановщиков из Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказала директор театра кукол Елена Иванова.

Стоимость транспортного средства составила более трех миллионов рублей. В автобусе насчитывается десять посадочных мест. На данный момент транспорт необходимо поставить на учет. Уже в сентябре 2019 года труппа театра планирует начать проводить выездные спектакли.

ИСТОЧНИК KP.RU