2019-07-08T13:03:01+03:00
Общество

Ярославцы увидят популярные карикатурные работы Васи Ложкина

Экспозиция появилась в музее-заповеднике
Екатерина РЯБЦЕВА
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Это выставочный проект стал для старинных стен монастыря настоящим вызовомЭто выставочный проект стал для старинных стен монастыря настоящим вызовомФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка художника Василия Ложкина. Горожане смогут увидеть более 50 картин, которые стали популярными в интернете.

— Коты специально раскрашены оранжевой краской, которая привлекает внимание зрителей. Они смотрят на картину и впадают в состояние некоего гипноза, транса: им кажется, что вообще на всех картинах нарисованы коты. Это не опасно, совершенно безвредно, — поделился сам Василий.

Это выставочный проект стал для старинных стен монастыря настоящим вызовом. Подобные экспозиции там еще не выставлялись.

Сам художник уже шесть лет живет в Ярославле. Организаторы несколько лет уговаривали его на создание этого проекта.

Выставка работает с 5 июля по 1 сентября с 10 до 17.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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