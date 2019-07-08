МегаФон поддержал 36-часовой IT-хакатон

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-08T12:56:08+03:00

Участники придумывали и разрабатывали прототипы цифровых продуктов для решения актуальных задач в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, госуправления, транспорта, телекома и логистики

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В Ярославле 6-7 июля при поддержке МегаФона состоялся хакатон. Он проводился в рамках конкурса «Цифровой прорыв» – одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей», партнером которого является МегаФон.

В ярославском хакатоне приняли участие 72 человека. Чтобы попасть на хакатон, они прошли отбор в рамках онлайн-тестирования по различным направлениям, связанным с информационными технологиями.

Продлился хакатон 36 часов, в течение которых участники придумывали и разрабатывали прототипы цифровых продуктов для решения актуальных задач в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, госуправления, транспорта, телекома и логистики.

Ведущие эксперты компании МегаФон, являющейся партнером конкурса на всех этапах, обеспечивали экспертную поддержку его участникам.

В ярославском хакатоне приняли участие 72 человека

«МегаФон традиционно поддерживает талантливую молодежь во всех регионах своего присутствия, поэтому мы и стали партнером конкурса «Цифровой прорыв». Для молодых специалистов из регионов данный конкурс – возможность не только проверить свои силы, свой уровень знаний и умений, но и получить опыт в решении реальных задач, созданий цифровых продуктов, которые могут быть использованы бизнесом уже сегодня-завтра. И мы рады, что можем помочь участникам в поисках себя и выстраивании дальнейшего пути развития своих компетенций. Для МегаФона как оператора цифровых возможностей крайне важно видеть, что интересно молодежи, какие идеи приходят им в голову и каков их потенциал. Прошедший хакатон – отличная площадка для этого», - комментирует директор Ярославского РО СЗФ ПАО «МегаФон» Сергей Обичкин.

Директор Ярославского РО СЗФ ПАО «МегаФон» Сергей Обичкин

Фото предоставлены : А.Коваль, Е.Иванов, Д. Грибов

ИСТОЧНИК KP.RU