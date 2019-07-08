В Ярославле продается картина Леонардо да Винчи за 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-08T12:23:55+03:00

Шутка ли это или настоящая находка для искусствоведов? Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

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На одном из сайтов бесплатных объявлений размещено необычное предложение. Среди детской обуви, котят и книг продается картина Леонардо да Винчи. Стоимость шедевра немаленькая – 25 миллионов рублей. На холсте даже есть подпись великого художника.

– Леонардо да Винчи нарисовал эту картину в 9 лет. Выставить полотно на продажу меня попросил друг, которому картина досталась в наследство от дедушки, – пояснил автор объявления.

Шутка ли это или настоящая находка для искусствоведов? Ответить на вопрос смогут только эксперты. Впрочем, желающих купить «подлинник» не так и много: картина продается уже почти три недели.

Какие еще удивительные вещи можно купить в Ярославле, читайте в материале.

ИСТОЧНИК KP.RU