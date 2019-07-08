В Рыбинске 15-летняя школьница упала с крыши многоэтажки и погибла

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-08T11:51:21+03:00

Что стало причиной гибели ребенка - пока неизвестно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске 15-летняя девушка упала с крыши многоэтажки. Школьница погибла. Эта трагедия потрясла весь город. В социальных сетях жители высказывают различные предположения произошедшего, но официальной версии пока не появилось.

– По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Детали не разглашаются в интересах следствия, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU