2019-07-08T11:51:21+03:00
Происшествия

В Рыбинске 15-летняя школьница упала с крыши многоэтажки и погибла

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Что стало причиной гибели ребенка - пока неизвестноЧто стало причиной гибели ребенка - пока неизвестноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Рыбинске 15-летняя девушка упала с крыши многоэтажки. Школьница погибла. Эта трагедия потрясла весь город. В социальных сетях жители высказывают различные предположения произошедшего, но официальной версии пока не появилось.

– По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Детали не разглашаются в интересах следствия, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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