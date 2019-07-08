В Рыбинске 15-летняя школьница упала с крыши многоэтажки и погибла
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Что стало причиной гибели ребенка - пока неизвестноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Рыбинске 15-летняя девушка упала с крыши многоэтажки. Школьница погибла. Эта трагедия потрясла весь город. В социальных сетях жители высказывают различные предположения произошедшего, но официальной версии пока не появилось.
– По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Детали не разглашаются в интересах следствия, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU