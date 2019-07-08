2019-07-08T11:49:47+03:00
Происшествия

Зубы выбиты, лицо порвано: в Ярославле пьяный водитель влетел в стоячий грузовик

Чудо, что никто другой не пострадал
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Евгений Клемитенко, Первый ярославский автопортал/vk.comФото: Евгений Клемитенко, Первый ярославский автопортал/vk.com
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Вечером в воскресенье в Кузнечихе произошла страшная авария. На большой скорости старенькие «Жигули» влетели в стоячий грузовик. Человек в искореженном автомобиле не только выжил, но и не потерял сознание.

- ЧМТ, зубы выбиты, рваные раны плеча и лица, нос поломан, - рассказал врач скорой помощи Евгений Клемитенко. – После литра водки.

Мужчину пришлось извлекать из машины.

По словам очевидцев, за пьяной ездой он бывал замечен неоднократно. Чудо, что не пострадали ни в чем не виновные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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