Встретил в подъезде и всадил нож: в Рыбинске мужчина порезал своего знакомого из-за мобильника
Полиция возбудила уголовное дело
Окровавленного жителя микрорайона Северный доставили в больницу с проникающим ножевым ранениемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из жилых домов Рыбинска произошла поножовщина. 34-летний мужчина встретил в подъезде своего знакомого, который ранее по непонятным причинам потерял его телефон. Произошла словесная потасовка, а потом подозреваемый достал откуда-то нож и всадил его в обидчика. Окровавленного жителя микрорайона Северный доставили в больницу с проникающим ножевым ранением.
Па факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
Агрессивный рыбинец может отправиться за решетку на восемь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU