2019-07-08T10:56:31+03:00
Происшествия

Встретил в подъезде и всадил нож: в Рыбинске мужчина порезал своего знакомого из-за мобильника

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Окровавленного жителя микрорайона Северный доставили в больницу с проникающим ножевым ранениемОкровавленного жителя микрорайона Северный доставили в больницу с проникающим ножевым ранениемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из жилых домов Рыбинска произошла поножовщина. 34-летний мужчина встретил в подъезде своего знакомого, который ранее по непонятным причинам потерял его телефон. Произошла словесная потасовка, а потом подозреваемый достал откуда-то нож и всадил его в обидчика. Окровавленного жителя микрорайона Северный доставили в больницу с проникающим ножевым ранением.

Па факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

Агрессивный рыбинец может отправиться за решетку на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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