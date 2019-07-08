Машины раскидало по трассе: в Переславском районе в ДТП пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-08T10:46:54+03:00

В Переславском районе ДТП с пострадавшими Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В воскресенье, 7 июля, в Ярославской области произошло крупное ДТП. На трассе «Холмогоры» в Переславском районе столкнулись два «Форда». По предварительным данным, одна из иномарок влетела в стоячую на обочине машину. За рулем «Фьюжина» был 70-летний водитель. Припаркованным «Фокусом» управлял 53-летний мужчина.

В результате столкновения больше всех пострадала 69-летняя пассажирка «Фьюжина». Женщину на скорой увезли в больницу для дальнейшей госпитализации. Оба водителя и еще одна 39-летняя пассажирка врезавшегося в автомобиль «Форда» нуждаются в амбулаторном лечении.

Удар был такой силы, что с обочины припаркованную иномарку выбросило на середину дороги, а мчавшаяся иномарка оказалась глубоко в кювете.

На мете работали сотрудники ДПС, медики и спасатели.

Столкнулись два "Форда"Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU