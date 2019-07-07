2019-07-07T15:43:59+03:00
Спорт

"Шинник" в Хабаровске выиграл у СКА

Команда "Михалыча" победно начала сезон
Виктор ПОЛЯК
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Фото: ФК «Шинник» Ярославль/ vk.comФото: ФК «Шинник» Ярославль/ vk.com
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Открытие нового сезона ФНЛ ярославцам выпало проводить на Дальнем Востоке, причем, в довольно жаркую погоду. Однако наш "Михалыч" в очередной раз показал свое умение строить игра команды на конкретного соперника.

Хабаровчане делали ставку на своих техничных игроков атаки, которые могли обыгрывать "один в один". Против этого Александр Побегалов приготовил подстраховку другими. Хоть и старались хозяева обыгрывать, но тут же упирались в следующего оппонента. А в результате темп атак тормозится, ярославцы успевали выстраивать защитную линию. К тому же хозяева упрямо рвались через центр, а с флангов ограничивались навесами, с которыми Дмитрий Яшин уверенно разбирался.. Лишь однажды удалось хозяевам прорвать к воротам Яшина через центр, но сыграв на 30-й минуте по-ярославски, в касание. Яшин и тут отбил первый опасный удар, но против добивания был бессилен. Счёт, однако, стал ничейным, потому что ещё на 12-й минуте парни "Михалыча" показали эффективность быстрых контратак, когда по правой бровке убежал в отрыв Василий Алейников и дошёл с мячом по лицевой в штрафную. Прострел через вратарскую на Эльдара Низамутдинова фантастически не был реализован в гол. Но Эльдар догнал мяч и снова прострелил ваш вратарскую. Но тут не получилось уже у Ивана Олейникова, однако подоспевший Алейников подвёл голевой итог своего прорыва, став заодно автором первого гола "Шинника" в сезоне. Не менее эффективно сработали ярославские контратаки после перерыва. На 55-й минуте наши, отбив атаку хозяев, так стремительно рванули вперёд, что. У СКА получилось сразу два несчастья - сначала отложенный "горчичник" за попытку срыва атаки, а затем и пенальти, назначенный за снос Никиты Дроздова в штрафной, куда его тонким пасом вывел Низамутдинов. Эльдар на этом основании взялся сам пробить с "точки", благо и так является штатным пенальтистом. Счёт стал 2:1 в нашу пользу. А ещё через 10 минут положение хозяев стало совсем аховым, поскольку очередной быстрый отрыв ярославцев по флангу пришлось прерывать ценой карточки, окрасившейся за повтор в красный цвет. Оставшись в меньшинстве, хозяева старались отыграться из последних сил. Но этого было явно недостаточно Победа за "Шинником", с чем можно всех поздравить.

СКА(Хабаровск)-"Шинник"-1:2(1;1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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