Машина в хлам, водитель в больнице: в Ярославской области иномарка сбила лося

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-07T12:40:09+03:00

Вся машина была в крови дикого животного Фото: УМВД по Ярославской области

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В субботу ночью, около 21:30, в Ярославской области произошло крупное ДТП. На трассе в Угличском районе иномарка сбила лося. Дикое животное выскочило под колеса старенького «Фольксвагена» на участке дороги между Угличем и Калязином.

За рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. Водитель не успел уйти от столкновения и принял серьезный удар. Капот, лобовое стекло и даже часть крыши сильно помяло. Мужчине потребовалась помощь медиков. На скорой его увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU