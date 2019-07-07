2019-07-07T12:40:09+03:00
Происшествия

Машина в хлам, водитель в больнице: в Ярославской области иномарка сбила лося

На ночной трассе под Угличем произошла страшная авария
Роман РЫЖИКОВ
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Вся машина была в крови дикого животногоВся машина была в крови дикого животногоФото: УМВД по Ярославской области
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В субботу ночью, около 21:30, в Ярославской области произошло крупное ДТП. На трассе в Угличском районе иномарка сбила лося. Дикое животное выскочило под колеса старенького «Фольксвагена» на участке дороги между Угличем и Калязином.

За рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. Водитель не успел уйти от столкновения и принял серьезный удар. Капот, лобовое стекло и даже часть крыши сильно помяло. Мужчине потребовалась помощь медиков. На скорой его увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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