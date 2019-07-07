Машина в хлам, водитель в больнице: в Ярославской области иномарка сбила лося
На ночной трассе под Угличем произошла страшная авария
Вся машина была в крови дикого животногоФото: УМВД по Ярославской области
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В субботу ночью, около 21:30, в Ярославской области произошло крупное ДТП. На трассе в Угличском районе иномарка сбила лося. Дикое животное выскочило под колеса старенького «Фольксвагена» на участке дороги между Угличем и Калязином.
За рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. Водитель не успел уйти от столкновения и принял серьезный удар. Капот, лобовое стекло и даже часть крыши сильно помяло. Мужчине потребовалась помощь медиков. На скорой его увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU