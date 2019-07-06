2019-07-06T20:00:56+03:00
Общество

В Ярославле пропал мужчина в домашних тапочках

Олега Ступина видели последний раз 4 июля
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: "Лиза Алерт"ФОТО: "Лиза Алерт"
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В Ярославле пропал 48-летний мужчина. Последний раз его видели 4 июля 2019 года. Олег Николаевич Ступин ростом 182 сантиметра, худощавого телосложения, имеет черные волосы и серые глаза. Был одет в штаны темно-болотного цвета, зеленую футболку и домашние тряпочные тапочки.

Поисковому отряду «Лиза Алерт» требуются люди на автономные задачи.

Телефоны для связи: Овсянка Анастасия 89108298661, Ваниль Анна 89807724330.

Если вы что-нибудь знаете о пропавшем, сообщите по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52. Группа поиска: https://vk.com/lizaalert76

Тема на форуме: https://vk.cc/9zcOlX

ИСТОЧНИК KP.RU

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