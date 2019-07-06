2019-07-06T16:41:44+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина заходил в супермаркет за алкоголем и закусками и проходил мимо кассы

На второй раз хитрого покупателя поймали
Екатерина РЯБЦЕВА
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В мае 2019 года 30-летний ярославец зашел в сетевой продуктовый магазин и взял алкоголь и еду на 780 рублей. Уже на кассе мужчина понял, что денег на его банковской карте не хватает. Тогда он выбежал из супермаркета мимо кассы, не обращая внимание на крики персонала.

Через несколько дней он снова зашел в эту торговую точку и взял тот же продуктовый набор: алкоголь и закуски. Все вышло на 600 рублей. Ярославец снова пытался уйти, не заплатив, но замдиректора бросился за вором, задержал его и вызвал полицию. Было возбуждено уголовное дело, которое передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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