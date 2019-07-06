2019-07-06T14:27:17+03:00
Происшествия

Выпивал, взял ключи, поехал домой: в Ярославской области молодой человек угнал внедорожник

После совершения преступления он спокойно лег спать
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ростовском районе 25-летний молодой человек угнал машину «Ниссан Экстрейл». Она была припаркована у жилого дома.

Угонщик объяснил, что выпивал вместе с хозяином авто. Когда он напился, то увидел ключи от машины и решил добраться до дома. Потом он просто лег спать.

Пострадавший позвонил в полицию и все рассказал.

– В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ростовчанин может отправиться за решетку на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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