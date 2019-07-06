Выпивал, взял ключи, поехал домой: в Ярославской области молодой человек угнал внедорожник
В Ростовском районе 25-летний молодой человек угнал машину «Ниссан Экстрейл». Она была припаркована у жилого дома.
Угонщик объяснил, что выпивал вместе с хозяином авто. Когда он напился, то увидел ключи от машины и решил добраться до дома. Потом он просто лег спать.
Пострадавший позвонил в полицию и все рассказал.
– В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Ростовчанин может отправиться за решетку на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU