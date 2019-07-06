В Ярославской области двое воров-рецидивистов снова совершили серию краж

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-06T12:24:16+03:00

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32-летний и 27-летний жители Ростова совершили несколько преступлений. Сначала они украли медный кабель из придомовой постройки. В полицию обратился 34-летний потерпевший. Спустя время представители власти узнали от руководителя промышленной базы, что пропал лом черного металла. Общий ущерб от двух краж составил более 10 тысяч рублей.

Молодые люди, совершившие преступление, нигде не работают. Ранее они уже были судимы.

Полиция выяснила, что они причастны к еще трем кражам. Награбленное ростовчане успели продать.

Было возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU