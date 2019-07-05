В ярославском «Шиннике» новые защитники
А двое игроков нашего ФК перешли в подмосковное «Знамя труда»
Новые защитники подписали контракт с футбольным клубом на 2 года. ВК/ФК "Шинник" Ярославль
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22-летний Николай Вовк является воспитанником ярославского клуба. В минувшем сезоне он выступал за команду «Знамя Труда» в Первенстве ПФЛ («Запад»), в 21 матче на счету защитника 1 гол.
Константин Щербаков, которому тоже 22 года, провел прошедший сезон в «Роторе-2», Первенство ПФЛ («Центр»). В 18 играх ему удалось отметиться одним забитым мячом.
Контракт со спортсменами подписан на два года. Первый матч нового сезона «Шинник» проведет в воскресенье, 7 июля. На выезде ярославцы сыграют с командой «СКА-Хабаровск». Первая домашняя встреча состоится 13 июля. В Ярославль приедет «Мордовия».
ИСТОЧНИК KP.RU