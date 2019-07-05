В ярославском «Шиннике» новые защитники

5 Июль 21:28 2019-07-05T21:28:40+03:00

Новые защитники подписали контракт с футбольным клубом на 2 года. ВК/ФК "Шинник" Ярославль

Изменить размер текста: A A

22-летний Николай Вовк является воспитанником ярославского клуба. В минувшем сезоне он выступал за команду «Знамя Труда» в Первенстве ПФЛ («Запад»), в 21 матче на счету защитника 1 гол.

Константин Щербаков, которому тоже 22 года, провел прошедший сезон в «Роторе-2», Первенство ПФЛ («Центр»). В 18 играх ему удалось отметиться одним забитым мячом.

Контракт со спортсменами подписан на два года. Первый матч нового сезона «Шинник» проведет в воскресенье, 7 июля. На выезде ярославцы сыграют с командой «СКА-Хабаровск». Первая домашняя встреча состоится 13 июля. В Ярославль приедет «Мордовия».

ИСТОЧНИК KP.RU