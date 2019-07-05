2019-07-05T21:09:42+03:00
Общество

Ярославец удерживает более трех лет муниципальный участок, задолжав за его аренду 2 миллиона рублей с лишком

Сегодня, 5 июля, на проспекте Фрунзе властям пришлось выкопать траншею
Мария СОКОЛОВА
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Городским властям Ярославля пришлось выкопать траншею, чтобы ликвидировать незаконный съезд на проспекте Фрунзе.Городским властям Ярославля пришлось выкопать траншею, чтобы ликвидировать незаконный съезд на проспекте Фрунзе.Фото: Мэрия Ярославля
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Несанкционированный съезд по-другому убрать не смогли.

- По поручению КУМИ мы обязаны ввести запрет на проезд на данную территорию, поскольку это муниципальный участок и находится в ведении города Ярославля. Мы выставили заградительные блоки, однако они были вывезены в другое место неизвестными лицами. Учитывая то, что мы не можем постоянно охранять блоки, было принято решение сделать траншею по ограждению этой территории. Улично-дорожную сеть не трогаем, чтобы был проезд, - рассказал директор ДГХ Сергей Тальянов.

Муниципальный участок по проспекту Фрунзе, напротив дома № 49 в 2010 году был предоставлен в краткосрочную аренду ООО «Стройвек» для эксплуатации временного комплекса обслуживания легковых автомобилей. Строительство на участке объектов недвижимости, долгосрочное использование участка договором аренды не предусматривалось. Однако в период действия договора аренды ООО «Стройвек» построило на земельном участке пункт ТО и комплекс, состоящий из мойки и кафе.

- Решением Арбитражного суда Ярославской области от 29.05.2019 г. по делу № А82–12278/2016 предпринимателя обязали освободить указанный участок путем сноса расположенных на нем строений пункта ТО, мойки, кафе, — пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц. На сегодняшний день предприниматель уже более 3 лет удерживает муниципальный участок, игнорируя решение суда. Его задолженность перед городским бюджетом за бездоговорное использование муниципального участка составляет 2 252 602,69 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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