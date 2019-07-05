Родились в рубашке: в Ярославской области разыскивают свидетелей полета «Понтиака» в кювет

СЕГОДНЯ 20:21 2019-07-05T20:21:26+03:00

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4 июля ярославна Наталья Парамонова повезла своего 15-летнего племянника в Иваново. В 12 часов 10 минут «Понтиак Вайб», за рулем которого она находилась, проходил 58 километр по трассе Гаврилов-Ям – Иваново. Ему навстречу выскочил «УАЗ Патриот» темно-синего, а возможно темно-зеленого цвета.

- Он нарушал правила движения и обгонял, въезжая в горку, - считает Наталья. – Я пыталась уйти от лобового столкновения, меня занесло на обочину, из-за чего, я не справилась с управлением на мокром асфальте, и моя машина улетела в кювет. Мы остались живы и здоровы только каким-то чудом. Практически не пострадали, отделались ушибами. Машина, конечно, разбита. А «УАЗ Патриот» уехал с места происшествия. К сожалению, у меня не был установлен видеорегистратор. В машине, которая ехала за мной, он был, но, к сожалению, номеров УАЗа мы разглядеть не смогли. Наталья обращается ко всем, кто в этот день двигался по этой трассе и видел момент аварии или выезд на встречку «УАЗ Патриота».

- Может быть, у кого-то есть записи с видеорегистратора или кто-то запомнил номер машины, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону 8-980-740-78-87.

ИСТОЧНИК KP.RU