Исполнять обязанности директора Волковского театра будет бухгалтер

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-05T18:01:36+03:00

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В отдел кадров театра имени Федора Волкова поступил приказ из министерства культуры о прекращении трудового договора с директором театра Алексеем Туркаловым. Решение о его увольнение приняли в министерстве культуры в пятницу, 5 июля. Исполнять обязанности директора будет главный бухгалтер Юлия Серова. На этом посту она пробудет до 20 августа, пока трупа находится в отпуске.

Напомним, Первый русский остался также и без художественного руководителя. Евгений Марчелли написал заявление по собственному желанию. По его мнению, в расколе театра виноваты оба руководителя, поэтому и исчезнуть должны оба.

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ИСТОЧНИК KP.RU