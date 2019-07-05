2019-07-05T17:43:06+03:00
Общество

В школах Рыбинска активно идет работа по комплектации первых классов

В новом учебном году за парты сядут более двух тысяч первоклашек
Полина ЗАЙЦЕВА
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В школах Рыбинска завершается работа по комплектации первых классов. В 12 школах города компания по комплектации уже завершена. Всего в Рыбинске планируют открыть 79 первых классов.

- В настоящее время 12 школ завершили процедуру комплектования. В остальных школах есть еще места. Всего в новом учебном году мы планируем открыть 79 первых классов и принять 2091 первоклассника, - рассказала начальник отдела общего образования Вера Горячева.

Из-за большого количества первоклассников в некоторых школах открыты дополнительные классы. Самое большое всего первоклашек примут школы №30 и №32. В них будет по пять первых классов. По четыре класса будет в школах №1, №12 и №17. В остальных образовательных учреждениях будет по три, два и одному первому классу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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