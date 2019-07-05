Ярославна не выплатила кредит, и может лишиться комнаты в общежитии
Недвижимость оценили в 600 тысяч рублей
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Жительница Заволжского района заключила кредитный договор на 600 тысяч рублей, но не торопилась выплачивать задолженность. На днях приставы-исполнители арестовали имущество женщины – комнату в общежитии. Стоимость недвижимости оценили в 560 тысяч рублей.
– Если должница не предпримет мер к погашению долга, то ее комната реализуется с публичных торгов, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Приставы предупреждают, что в последнее время задолженности по кредитам появляются все чаще и остро встает вопрос о том, как их возвращать.
ИСТОЧНИК KP.RU