2019-07-05T16:16:25+03:00
Общество

Ярославна не выплатила кредит, и может лишиться комнаты в общежитии

Недвижимость оценили в 600 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Жительница Заволжского района заключила кредитный договор на 600 тысяч рублей, но не торопилась выплачивать задолженность. На днях приставы-исполнители арестовали имущество женщины – комнату в общежитии. Стоимость недвижимости оценили в 560 тысяч рублей.

– Если должница не предпримет мер к погашению долга, то ее комната реализуется с публичных торгов, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы предупреждают, что в последнее время задолженности по кредитам появляются все чаще и остро встает вопрос о том, как их возвращать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Родились в рубашке: в Ярославской области разыскивают свидетелей полета «Понтиака» в кювет
Любимая ключи отобрала, а он унес даже кусок колбасы – конфликтный ярославец пойдет под суд
Исполнять обязанности директора Волковского театра будет бухгалтер
В школах Рыбинска активно идет работа по комплектации первых классов
В Ярославском районе пропал 75-летний дедушка
В Переславле пройдет митинг против повышения тарифов на мусор
Ярославец пропил чужой сотовый телефон
Летел на красный: в Ярославле на пешеходном переходе сбили мужчину
«Проблема санкций не решается унизительными роликами»: Илья Варламов прокомментировал рэп-творчество рабочих ЯМЗ
Ученые из Эстонии и США приехали в Ярославль на Карабихские научные чтения
В Ярославле мошенники украли у женщины около 73 тысяч рублей
В Ярославле стартовал капремонт хирургического отделения девятой больницы