Ярославец пропил чужой сотовый телефон

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-05T15:57:59+03:00

Ярославец украл сотовый у собутыльника, продал его, а деньги пропил. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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К ним с заявлением обратился 27-летний ярославец, пожаловавшийся на то, из принадлежащей ему квартиры пропал сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила сумму более 15 тысяч рублей.

В ходе работы над раскрытием данного преступления в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый не работающий 34-летний житель Ярославля, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый после совместного распития спиртных напитков с заявителем, покинул жилое помещение, предварительно, прихватив с собой телефонный аппарат. Мужчиной даны признательные показания. Он пояснил, что похищенное продал, денежные средства потратил на алкогольную продукцию, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Ярославской области.

Следственным подразделением ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU