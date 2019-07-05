Летел на красный: в Ярославле на пешеходном переходе сбили мужчину

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-05T14:31:00+03:00

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В Ярославле на "зебре" сбили пешехода. Авария произошла сегодня, 5 июля, в районе 12 часов дня. Напротив "Рио" на Тутаевском шоссе мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. По словам очевидцев, все машины встали перед пешеходным переходом, но автомобиль ВАЗ единственный не остановился и сбил мужчину.

По счастливому стечению обстоятельств, на светофоре в момент удара стояла машина скорой помощи, которая оперативно забрала пострадавшего.

ГИБДД по Ярославской области проводит проверку ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU